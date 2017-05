Eurostreetball2017 ka filluar të mbahet qysh nga dje, dhe do të vazhdojë edhe dy ditë të tjera

Dje Eurostreetball ishte në Pejë, sot ishte në Mitrovicë, ndërsa në Prishtinë do të jetë me datën 8 maj.

Finalja e madhe do të mbahet me datën 9 maj në Prishtinë, në Ditën e Evropës. Nesër do të mbahet një konferencë e organizuar për këtë turnament, ku do të jenë prezentë kapitenët e ekipeve ndërkombëtare, ku do të shpalosen edhe rekuizitat e këtij viti, koncepti dhe informatat tjera.

Konferenca do të mbahet në ora 19 me datën 7 maj, në My Caffe në Bregun e Diellit./21Media

http://rtv21.tv/eurostreetball-fillon-rrugetimin/