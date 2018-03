Parashikim i zymtë i ekspertëve

Bëhuni gati, ngase moti në Evropë do të bëhet edhe më ekstrem, kanë tërhequr vërejtjen shkencëtaret nga Universiteti i Newcastle, përcolli Sky News.

Në videon e publikuar në llogarinë e Sky News në Twitter, ndër të thera u theksua se në bazë të hulumtimeve të bëra nga ekspertët e Universitetit, gjatë dekadave të ardhshme Evropa do të përballet me valë të shumta të nxehtësisë, me thatësira, por edhe me vërshime.

Ndër të tjera u vu në pah se Parisi së fundi u përball me përmbytje të mëdha, shkruan rtv21.tv

“Por ky nuk do të jetë qyteti i fundit evropian, i cili do të jetë nën ujë”, thuhet në xhirim.

Sipas parashikimeve të shkencëtareve, madje 85 për qind e qyteteve në Angli mund të jenë deri në vitin 2051 në të njëjtën situatë, me të cilën u përball së fundi Parisi. Në këtë listë është edhe Londra, ndërsa qyteti më i rrezikuar nga përmbytjet do të jetë Dablini.

Në anën tjetër, shtetet tjera do të përballen me temperatura të larta dhe më së shumti do të rrezikohen Athina, Roma, Praga dhe Stokholmi.

Thatësira do të ketë në Lisbonë, Madrid dhe në rajonet tjera të ngjashme të nxehta.

Të gjitha këto gjëra mund të ndodhin për shkak të ndryshimeve të mëdha klimatike dhe nëse nuk ndërmerren masa të ngutshme, disa pjesë të Evropës mund të bëhen të papërshtatshme për jetë dhe të pabanueshme./21Media