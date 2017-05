Kompania lider në rrjetet sociale do të jetë pjesë edhe e medias vizive si një televizion

Facebook është rrjeti social më i përdorur në botë dhe suksesi i këtij aplikacioni nuk ka të mbaruar. Thuhet se kompania lider në rrjetet sociale do të jetë pjesë edhe e medias vizive si një televizion.

Burimet janë shprehur se kompania do të sfidojë emrat si Netflix, Hulu apo Amazon e madje e ka nisur punën pasi po merret me bashkëpunimin me 24 spektakle origjinale për t’i transmetuar në platformën e tij.

Ndoshta në qershor do të mund të prezantohemi me televizionin e Facebook-ut, i cili ende nuk ka një emër konkret./21Media

