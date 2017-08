Facebook ka krijuar një mjet edukativ për të ndihmuar njerëzit në raportimin e lajmeve të rreme

Facebook ka krijuar një mjet edukativ për të ndihmuar njerëzit në raportimin e lajmeve të rreme

Prova e parë e këtij mjeti do të bëhet në shtetin e Kenias para zgjedhjeve që do të mbahen atje. Ky mjet do të jetë në kryefaqe të Facebookut dhe do të jetë i lidhur direkt me përdoruesit.

Të gjitha lajmet e pavërteta mund të raportohet ndërsa më pas do të iu kërkohet adresa e internetit, burimi i lajmit dhe kërkimi i raportit të punës përkitazi me temën.

Sistemi do të jetë në gjuhën lokale dhe atë angleze. Nëse funksionon mirë, Facebook e ka në plan që këtë sistem ta fusë në krejt botën.