Facebook-u ka informacione për ju, të cilat nuk do të donit t’i dinte, si p.sh. vendndodhja juaj në çdo kohë ose gjërat që u keni shkruar shokëve.

Duke pasur parasysh se sa kohë shpenzojnë njerëzit në Facebook, nuk është çudi që Facebook i rritë mundësitë e informacioneve për ju.

Në qershor të vitit 2016, ky rrjet social paraqiti një aplikacion për patentë që do t’u lejonte atyre të përdorin një algoritëm që do të parashikonte pasurinë e përdoruesve të tyre. Të dhënat për paraqitjen e aplikacionit u bënë publike vetëm në shkurt 2018, kur Zyra e Patentave të SHBA-ve publikoi dokumente për të. Patenta dhe algoritmi do të përdorin të dhëna të ofruara vetëm nga përdoruesit, duke iu përgjigjur një sërë pyetjesh, si dhe ato që ata i jepnin në mënyrë të pandërgjegjshme duke përdorur Facebook-un.

Sistemi në internet përdor klasifikimin për parashikimin e grupeve socio-ekonomike të përdoruesve të rrjetit. Te klasifikuesi janë përdorur modele që janë projektuar sipas të dhënave të popullsisë që i përket përdoruesi, të tilla si informacioni demografik, pronësia e pajisjeve, përdorimi i internetit, informacione shtëpiake dhe statusi socio-ekonomik. Rrjeti social do të krijojë përmbajtje që do të shfaqet në varësi të lidhjes së tij me një grup të veçantë socio-ekonomik.

Përveç kësaj, nuk është njëqind për qind i besueshëm dhe ky është vetëm një vlerësim.

“Ne shpesh shikojmë për patentat për teknologjitë që ne kurrë nuk kemi zbatuar dhe kjo nuk është një tregues i planeve tona të ardhshme”, tha zëdhënësja e Facebook-ut.