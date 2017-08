Dubai planifikon të ndërtojë një ‘qytet’ me klimë të kontrolluar

Dubai është një nga vendet më të pëlqyera dhe me zhvillimin ekonomik më të habitshëm në shekullin e 21. Vetë bota në të cilën po zhvillohet ky vend, po e bën një pikë referimi për biznes dhe turizëm në Lindjen e Mesme.

Më poshtë ju listojmë disa fakte që duhet t’i dini për Dubai.

Për të ndërtuar ishujt artificialë të Palmës, Dubai importoi mjaftueshëm rërë për të mbushur 2.5 ndërtesa ‘Empire State’. Ndërtimi i Ishujve të Palmës kërkoi 94 milionë metër kub rërë. Ndërtesa ‘Empire State’ është 37 milionë metër kub.

Burj Al Arab përdor mjaftueshëm ar brenda, aq sa mund të mbulohen 46,265 piktura të Mona Lizës. Ambientet e brendshme të Burj Al Arab janë dekoruar me rreth 1 mijë e 790 metra katrorë ar 24 karat.

Forcat e policisë së Dubait shpenzojnë më shumë në çdonjërën prej supermakinave të tyre sesa kushton shkollimi universitar i një personi në SHBA. Policia e Dubait përdor makina të hatashme për t’u bërë përshtypje turistëve dhe për të treguar klasin e vet. Ndër këto makina përfshihen Ferrari, Lamborxhini dhe Aston Martin One-77.

Rreth 85 për qind e turistëve janë të huaj. Shumica e tyre vijnë nga India, Pakistani dhe Bangladeshi për të punuar në tregun e pronave të paluajtshme. Ata gjejnë punë, por grupet e të drejtave të njeriut kërkojnë reforma urgjente, pasi ata jetojnë në kushte të mjerueshme dhe nuk gëzojnë garanci në punë.

Një nga çdo katër vinça në botë gjendet në Dubai. Pronat e paluajtshme po rriten aq shpejt në Dubai, saqë rreth 24 për qind e vinçave në tokë ndodhen në këtë vend.

Burj Khalifa është aq e gjatë saqë disa banorë duhet të presin më gjatë për të ngrënë mëngjesin gjatë Ramazanit. Ndërtesa është rreth një milje e gjatë dhe ka 160 kate. Ata që jetojnë në katin e 150 e sipër, jetojnë aq lart sa mund ta shohin diellin më gjatë.

Nëse Burj Khalifa do ishte në Freiburg, Gjermani do mund të shihej nga Strasburg, Francë. Ndërtesa është e dukshme edhe 95 km larg. Largësia midis Freiburg dhe Strasburgut është 86.4 km.

Dyzet për qind e shitjes së arit në 2013 ndodhi në Dubai. I gjithë ari së bashku peshoi më shumë se 354 elefantë. Në 2013, 70 miliardë dollarë ar u shitën, me një peshë prej 2250 tonë. Një elefant afrikan peshon rreth 2 mijë e 268 deri 6 mijë e 350 kg.

Dubai planifikon të ndërtojë një ‘qytet’ me klimë të kontrolluar, që do të jetë 4.45 km katrorë, me trotuare me ajër të kondicionuar që lidhin seksione të ndryshme të pikave turistike së bashku. Kjo është gati dy herë më shumë se Monako, që është 2.02 km katrorë.

Suita mbretërore në Burj Al Arab kushton rreth 20 mijë dollarë nata. Me aq para mund të blihen 10 kompjuterë të shtrenjtë.

Dubai prodhon mjaftueshëm naftë sa për të mbushur rreth 4.5 pishina olimpike në ditë. Prodhimi shkon nga 50 mijë në 70 mijë fuçi në ditë, që është 11 mijë metra kub. Në vitin 1991, Dubai prodhonte 400 mijë fuçi në ditë./21Media