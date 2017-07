Atyre u kanë ndihmuar vetëm njerëzit humanë mirëpo nga shteti deri tani nuk kanë marrë asnjë lloj ndihme

Në këtë shtëpi të vjetër dhe pa nxemje, ku batanija zëvendëson derën, jeton familja 15 anëtarëshe Kitanovski nga lagjja Pripori në Shkup. Pa asnjë ndihmë financiare nga shteti, Pero dhe Vaska, mezi e lidhin fillimin dhe fundin e muajit.

Fëmija më i vogël ka vetëm 3 vjet, ndërsa njëri nga fëmijët vuan nga sëmundja e epilepsisë.

Pero Kitanovski, për shkak të problemeve të rënda shëndetësore, nuk ka mundësi që të punojë. Që situata e tyre të jetë akoma më e rëndë, kjo familje e varfër nuk merr asnjë ndihmë sociale nga shteti.

“Ma hoqën ndihmën sociale pa asnjë shpjegim. Pas gjashtë muajve duhej të merrja vendim, por as këtë nuk e mora. Nuk e di se ku qëndron problemi që nuk ma japin vendimin. Pa atë nuk mund të drejtohem askund. Fëmijët kërkojnë të hanë… Secili prej tyre ka nga një çerek buke. Zyrtarët e ndihmës sociale më thanë se jam hequr nga kompjuteri… Kaq!”, tha Pero Kitanovski.

“Ne jemi 12, ata 3 vetë, gjithsej 15. Nuk kemi kurrfarë ndihme. Drejtohemi te të gjitha institucionet. Për ne është e mirëseardhur çdo lloj ndihme. Bashkëshorti im vuan nga sëmundje shpirtërore, nga diabeti. Nuk është i aftë për punë. Njëjtë është edhe rasti im. Ja, kam gjëndra tiroide. Më mundojnë tanimë 4 vjet. Nuk mund ta shëroj. Duhet të operohem nga gurët. Pres katër vjet. U drejtohem të gjithë institucioneve kompetente për të më ndihmuar dhe u falënderohem para kohe, për çfarëdolloj ndihme, qoftë financiare, qoftë ushqim, veshmbathje, mjete higjienike. S’kemi as krevate… kurrfarë kushtesh, asgjë… as derë, as dritare siç duhet”, u shpreh Vaska Kitanovska.

Vajza më e madhe, Daniela, është nënë e vetme me dy fëmijë. Edhe ajo nuk merr kurrfarë ndihmë sociale nga shteti, ndërsa është ndarë nga bashkëshorti dhe tani jeton me prindërit e saj.

“I bëj thirrje Ministrisë për punë dhe politike sociale ta shqyrtojnë rastin në lidhje me vendimin dhe të shohin se gabimi qëndron tek punonjësi i ndihmës sociale dhe të më japin vendim, që përsëri të marr ndihmë sociale. Këta dy fëmijët e mi të mos jenë të uritur. Jetoj në një familje shumanëtarëshe. Ata nuk kanë për fëmijët e vet, e le më për të mitë”, tha Daniela Kitanovska.

Edhe pse, këtë familje e kanë vizituar edhe përfaqësues të institucioneve përgjegjëse duke iu premtuar ndihmë të njëhershme financiare, nga familja Kitanovski shprehen se deri sot, asnjë nga premtimet e tyre nuk është realizuar. Atyre u kanë ndihmuar vetëm njerëzit humanë mirëpo nga shteti deri tani nuk kanë marrë asnjë lloj ndihme./21Media