Jahjaga nuk e paraqit në seancë gjyqësore

Jahjaga nuk e paraqit në seancë gjyqësore

Është mbajtur seanca dëgjimore në lidhje me padinë për shpifje ndaj ish-Presidentes Atifete Jahjaga.Jahjaga ka munguar në seancë, ndërsa është përfaqësuar nga avokati i saj, Arianit Koci. Padia e Familjarëve të bashkëshortit të Shyhrete Berishës, lidhet me deklaratën e Jahjagës se “Shyhrete Berisha është nxjerrë me forcë nga shtëpia ku kishte jetuar me burrin dhe fëmijët e saj”.Familja Berisha është tërhequr nga kërkesa për caktimin e masës së sigurisë, mirëpo jo edhe nga padia ku ata kërkojnë 250 mijë euro dëmshpërblim nga Atifete Jahjaga./21Media