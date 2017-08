Familja përkrahë Agim Bahtirin që të rikandidoj për Mitrovicë

Familja përkrahë Agim Bahtirin që të rikandidoj për Mitrovicë

Valon Bahtiri, djali i kryetarit të tanishëm të Mitrovicës, Agim Bahtiri ka përkrahur babin e tij që të rikandidoj edhe për një mandat për kryetar të Mitrovicës.

Valoni me anë të një postimi në Facebook ka thënë se po shihet qartazi puna e babait të tij në Mitrovicë dhe se është krenar për ndryshimet pozitive që i ka bërë në atë komunë.

“Po shoh që disa media kanë shkruar se babai im, që është kryetar i Mitrovicës, është dorëzuar. Por siç po shihet sot u dorëzua, ai që i humbi zgjedhet katër vite më parë, e dorëzimi nuk vlen për Agim Bahtirin.Kur jemi në përfundim të katër vjetshit të parë të qeverisjes së tij, po shihet qartazi puna e tij e sinqert dhe e madhe në fytyrat e njerëzve të Mitrovicës. Ndihem krenar që këtë ndryshim pozitiv në këto vite e ka bërë babai im, me përkrahjen e mitrovicasve”, thuhet në postimin e tij.

Po ashtu në postimin e tij thuhet se familja do ta mbështes Agim Bahtirin për të qeverisur më Mitrovicën edhe për një mandat.

“Ne si familje e ndijmë për çdo ditë mungesën e tij, por ai do të ketë mbështetjen tonë të plotë që t’iu përgjigjet pozitivisht mijëra kërkesave të qytetarëve të Mitrovicës. I dashur Baba,

Edhe pse përgjatë këtyre katër viteve të kanë lindur nipa e mbesa, ardhjen e të cilëve në jetë nuk ke mundur ta përjetosh nga afër, sikurse që nipat dhe mbesat tjerë tashmë janë rritur shumë, ne do të bëjmë prapë një sakrificë për hir të qytetarëve të Mitrovicës. E gjithë familja të japim mbështetjen e plotë për të qeverisur Mitrovicën edhe në katër vitet e ardhshme, edhe pse do të na mungosh shumë”, thuhet në postimin e Valon Bahtrit./21Media