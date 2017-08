Shtëpia në rrezik pas vërshimeve në Inxhikovë

Familja Kaleshi, nga Lagjja Inxhikovë e Komunës së Gazi Babës kthehet në shtëpinë e rrënuar pas qëndrimit të tyre 11 muaj në konvikt. Zonja e shtëpisë Azize Kaleshi, thotë se në këtë shtëpi nuk jetohet sepse është kalbur nga katër anët nga vërshimet e 6 gushtit që e kapluan rajonin e Shkupit.

Nuk mundet as rrymën ta lëshojë pasi që kjo do të përbënte rrezk shtesë.“Ajo po vjen dita ditës duke u ça edhe më shumë. Jam në errësirë nga fillimi se uji ka rrjedhur prej tavanit. Një frigorifer veq po më punon dhe telefonat kanë filluar të prishen. Natën me dritare po rri hapur nuk po guxoj me e mbyll nga lagështia”, tha Azize Kaleshi, nga Inxhikova.

Ajo kërkon ndihmë nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale. Azize Kaleshi vë në pikëpyetje vetë jetën e saj. “Kam në përfundim me bo vetëvrasje se nuk jetohet kështu, asnjë far ndihme nuk kemi, thuaj se nuk jemi shtetas të këtij shteti. Kam pritur një vite ndihmë kurrkush s’e më ndihmoj. Apeloj shtetit pse nuk më ndihmoj. Kur po e shoh edhe fëmijën e sëmurë mo nuk kam fuqi ”, shtoi Azize Kaleshi.

Komisioni për verifikimin e dëmeve ka vizituar atë, por fatkeqësisht nuk kanë marrë asnj ndihmë nga komuna, përpos avancit të qeverisë. “Pasi ishte komisioni social i komunës e panë gjendjen e shtëpisë i lëshuan me 4 prill 86 mijë denar, ato para nuk janë për rinovim. Por kjo shtëpi nuk është për rinovim por duhet të rrëzojmë ose të paktën të na gjejnë një banës sociale”, u shpreh Ladije Kaleshi.

Largohemi nga kjo familje, me shpresën se rrëfimi i tyre do të trokasë në ndërgjegjjen e bamirësve, raporton TV21./21Media