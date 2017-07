Kate Beckinsale është një aktore e njohur e Hollywood-it dhe ka shumë fansa, mirëpo disa do të dëshironte mos t’i kishte

Ajo është përballur me një përcjellës të saj që e ka përcjellë përreth vendit për një vit të tërë, madje në një rast duke kërcënuar se do ta therte me thikë, para se të arrestohej në Tampa Bay.

Burimet brenda policisë tregojnë për TMZ se 45 vjeçari Terry Lee Repp është arrestuar gjatë të shtunës pasi policia e kërkonin për historinë e tij me aktoren, shkruan rtv21.tv.

Repp ka pasur kontakt fizik me Kate-n në një ngjarje në Salt Lake City në vitin 2016, duke prekur shpinën e saj dhe duke e kërcënuar se do ta therte. Policia thonë se personi në fjalë ka një fiksim jo racional me aktoren dhe ka udhëtuar përreth vendit për ta shqetësuar atë.

Repp po mbahet në ndalim duke pritur që të përballet me akuzat./21Media