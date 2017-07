Faraoni G është një nga këngëtarët shqiptarë me stilin më të veçantë

Faraoni G është një nga këngëtarët shqiptarë me stilin më të veçantë

Shpesh jemi mësuar që këngët e tij të kenë një tekst qesharak, e kjo nuk ka ndërruar as gjatë këngës së fundit, që ka ardhur së bashku me videoklip, e quajtur “Made in Albania”, shkruan rtv21.tv.

Këngën e ka shkruar vetë Faraoni G së bashkui me Adhurim Shabanin, i cili ka qenë edhe producent, muzikën e ka bërë Besim Baftiu, videoklipi është punuar nga ASHA me regji të Ylber Mehmedaliut.

Në vazhdim mund të ndiqni këngën me videoklip:

/21Media