Të gjithë te Milani janë të kënaqur me punën që po bënë Gennaro Gattuso

Pas një starti shumë të dobët të stinorit, pasoi shkarkimi nga puna i Vinzenco Montellas, kurse në vendin e tij u emërua Gennaro Gattuso.

Në fillim kishte pesimizëm për trajnerin e ri të Milanit, por rezultatet dhe puna që ka bërë ai me skuadrën, kanë shuar zërat e të gjithë atyre që ishin pesimistë për këtë zgjedhje të drejtuesve të klubit.

I befasuar me ecurinë pozitive të ekipit ka mbetur edhe Marco Fassone, i cili pranon se nuk ka pritur që me Gattuson skuadra do të kishte rezultate kaq të mira.

“Gattusoa ka bërë gjërat e thjeshta të cilat ndoshta as trajnerë më me përvojë se ai nuk do t’i bënin”, ka thënë Fassone për mediat në Itali.

“Ndoshta ne nuk kemi pasur aq besim se gjërat do të shkonin kështu, por ja që ai po bënë mrekulli. Dua gjithashtu ta përgëzoj drejtorin sportiv, Massimiliano Mirabelli, i cili më ka bindur për ta zgjedhur Gatusson”.

“A do të qëndrojë Gattuso edhe më tutje me Milanin? Në fund rezultatet do të flasin. Kemi një marrëveshje me Rinon dhe marrëdhënia jonë me të është perfekte, por këtë do të flasim në fund”, ka theksuar Fassone.

Milani mbrëmë ka mposhtur Romën në Olimpico, me rezultat 2:0.