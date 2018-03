Osmani uron Pavarësinë

Osmani uron Pavarësinë

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani i ka uruar kosovarët për 10 vjetorin e Pavarësisë.

Osmani ka publikuar një fotografi të dy vajzave të saja binjake, ku ka shkruar “fëmijëve tanë do t’ju lëmë trashëgimi një shtet të fortë, të zhvilluar e të drejtë”.

“Vetëm me punë e vepra të mira e të drejta mund të nderojmë sakrificën e të gjithë atyre që dhanë gjithçka për Kosovën shtet, do të tregojmë mirënjohje për ata që kurrë nuk na lanë vetëm dhe mbi të gjitha, fëmijëve tanë do t’ju lëmë trashëgimi një shtet të fortë, të zhvilluar e të drejtë.

Të duam Kosovë. Urime ditëlindja e dhjetë”, ka shkruar deputetja./21Media