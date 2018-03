Deputetet: Modeli i Kuvendit të ndiqet edhe nga Qeveria

Deputetet: Modeli i Kuvendit të ndiqet edhe nga Qeveria

Se duhet të shënohet në mënyrë dinjitoze dita e “8 Marsit”, pajtohen të gjithë, por, pas këtij 24-orëshi, femrat i kthehen realitetit, duke e gjetur veten në përfaqësim të pamjaftueshëm në të gjitha nivelet shoqërore. Kështu thotë deputetja e Kuvendit të Maqedonisë, Gylymsere Kasapi.

Sipas saj, nëse institucionet shtetërore duhet të jenë model për respektimin e të drejtave gjinore, shtëpia ligjvënëse është për t’u përshëndetur. Madje, deputetet e Kuvendit thonë se këtë model duhet ta ndjek edhe ekzekutivi. Disa prej tyre arrijnë në përfundim se femra vihet në pozita dytësore dhe rrallë në ato vendim marrëse. Deputetja vlerëson se gruaja ka atribute të mjaftueshme edhe për të udhëhequr me një shtet, shkruan tv21.tv

“Në fushën e politikës kemi akoma për të bërë, gjë që e diskutojmë edhe në kuvendin e RM-së. Klubi i deputeteve bashkë me Komisionin për barazi gjinore, ngritëm iniciativën për numrin më të madh të kandidateve për kryetare komunash dhe në ekzekutiv, do të thotë në qeveri, për arsye se numri i përgjithshëm i deputeteve që është 45, nuk korrespondon, nuk është kompaktibil me numrin e grave, të cilat gjenden në qeveri si ministre. Por, duke u nisur nga fakti se gruaja udhëheq familje, në atë mënyrë do të kishte udhëhequr edhe shtetin, edhe një komunë. Ajo është shtylla e familjes dhe është shtylla e shoqërisë”, tha Kasapi.

Edhe sipas Liljana Nikollovska, deputete e LDP-së femrat janë shumë më të përgatitura për bashkëpunim jashtë partiak, prandaj sipas saj kyçja e tyre në instanca më të larta do të ishte vendim i duhur.

“Unë si grua në skenën politike gjithmonë e mbështes kyçjen e grave në politikë nga shumë arsye, sepse është edhe shkencërisht e vërtetuar se gratë janë shumë më të përgatitura për bashkëpunim jashtë partiak, që në politikë gratë më shpesh i mbajnë premtimet dhe kanë më pak dëshirë për korrupsion. Ka edhe shumë arsye tjera megjithatë këto tri, konsideroj se janë të mjaftueshme që të themi se po ka nevojë për kyçje më të madhe të grave në politikë, edhe për kryetare gjithsesi”, tha Nikollovska.

Se femrat janë çelësi i bashkëpunimit dhe mirëkuptimit tha dje edhe Liljana Popovska, në Klubin e deputeteve, e cila propozoi që në çështjen me Greqinë të përfshihen deputetet e RM-së me ato të Greqisë, me qëllim të tejkalimit të problemit me sukses.