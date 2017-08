Ferronikeli e mposhti Vllazninë, ndërsa Llapi- Drenicën

Feronikeli ka startuar me fitore në sezonin e ri të garave në Vala Superliga e Kosovës në futboll. ‘Nikeli’ në ‘Rexhep Rexhepi’ të Drenasit, mposhti sot Vllazninë e Pozhoranit, me rezultat 1-0, në javën e parë të elitës së futbollit tonë. Skuadra e Gani Sejdiut gjatë gjithë ndeshjes e kërkoi golin, të cilën e arriti në minutën e 88-të përmes Granit Arifajt.

Me fitore edicionin e ri të garave, e ka nisur edhe Llapit që mundin Drenicën, me rezultat 1-0, sfidë kjo e zhvilluar në ‘Zahir Pajaziti’. Në një ndeshje mesatare, por me iniciativën e nikoqirëve, golin e fitores për skuadrën e Tahir Batatinës e shënoi Mirlind Daku në minutën e 55-të.

Vala Superliga / Java e Parë

Rezultatet

Llapi-Drenica 1-0

Feronikeli-Vllaznia 1-0

Trepça ’89-Flamurtari 3-1

Nesër takohen:

Vëllaznimi-Liria

Gjilani-Besa

Prishtina-Drita