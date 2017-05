Po festojnë ditëlindje

Aktori i njohur, Fatmir Spahiu sot në rrjetin social “Facebook” ka postuar disa fotografi duke shpërndarë për miqtë e tij çaste të lumtura të një ahengu familjar.

Ai sot e feston ditëlindjen e dhjetë të djalit, duke e thënë se para 10 vitesh ai dhe bashkëshortja e tij u bën prindër për herë të parë, shkruan rtv21.tv.

“Si sot para 10 vitesh une dhe Zana u beme prinder, Mali jone sot feston ditelindjen e dhjetë dhe nga ajo dite cdo gje eshte ndryshe, cdo gje eshte me bukur… fat dhe shendet per #MalSpahiu dhe per krejt femijt e botes… te duam @zaannaa une dhe Lis Pijesi… #lisspahiu 🎂 🍻 🌠 🎉 🎊”, ka shkruar aktori Spahiu./21Media

