FHK: Me Serbinë luajmë vetëm me flamuj shtetëror dhe me himne

Në rubrikën e sportit do të ndjekim bisedën e kolegut Bajram Shala zhvilluar me sekretarin gjeneral të Federatës së Hendbollit të Kosovës Izet Gjinovci lidhur me refuzimin e Federatës së Kosovës ndaj Federatës Evropiane të Hendbollit që ndeshja Kosovë- Serbi të zhvillohet pa flamuj e himne./21Media