Shënohet 15-të vjetori i themelimit të Korit të Filarmonisë së Kosovës

Filarmonia e Kosovës nesër shfaq koncertin e radhës, dirigjuar nga braziliani Marcio Da Silva. Do të sjellë një program me kompozitorë vendës dhe ndërkombëtar. Me këtë koncert shënohet dhe 15 vjetori i themelimit të Korit të Filharmonisë./21Media