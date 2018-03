Komuna e Mitrovicës ka stolisur qytetin me flamuj të shtetit të Kosovë

Festa e 10-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës ka nisur të ndjehet edhe në qytetin e Mitrovicës.

Të premten pasdite me vendim të Këshillit Organizativ për Dhjetëvjetorin e Pavarësisë u vendosë ikona e parë #Kosova10 në qendër të qytetit në afërsi të shtatores së heroit kombëtar, Isa Boletini, ndërsa ikona të tilla janë vendosur edhe në sheshet kryesore të 10 komunave të tjera.

Sipas një njoftimi të komunës, kjo ikonë është rreth 8 metra e gjatë, ndërsa është rreth 1.5 metra e lartë. Ajo përfaqëson hashtagun zyrtar të 10-vjetorit të pavarësisë, andaj të gjithë qytetarët mitrovicas kanë mundësin ë që ikonën #Kosova10 ta përdorin në të gjitha postimet e tyre në rrjete sociale.

Po ashtu, komuna e Mitrovicës ka stolisur qytetin me flamuj të shtetit të Kosovës.

Ndërkohë, e tërë festa do të shoqërohet me aktivitete të shumta të organizuara nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport, por manifestime të ndryshme do të ketë edhe nga shkollat e komunës së Mitrovicës.