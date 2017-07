Do të diskutohet për përgatitjet e seancës konstituive

Do të diskutohet për përgatitjet e seancës konstituive

Kryesia e vjetër e Kuvendit të Kosovës filloi mbledhjen e Kryesisë në të cilën do të diskutohet për datën e mbajtjes së seancës konstituive, e paraparë për datën 3 gusht.

Gjatë mbledhjes do të diskutohet edhe për përgatitjet rreth mbajtjes së seancës konstituive me ç’rast do të caktohet edhe rendi i ditës së seancës.

Përveç përfaqësuesve të PDK-së, AAK-së, Nismës, Vetëvendosjes, partive të minoriteteve në këtë mbledhje ka shkuar edhe kryetari i Listës Serbe, Goran Rakiq.

Ndryshe, dje presidenti i vendit ka catuar senacën për 3 gusht që do të fillojë nga ora 10:00./21Media