Lindita përformon e katërta

Sonte po mbahet nata e parë gjysmëfinale e festivalit evropain të këngës “Eurovizion”. Konkurentët të cilët do të përformojnë sonte vijnë nga 18 vende, ku do të jetë edhe Shqipëria me përfaqësuesen e saj Lindita Halimi, shkruan rtv21.tv

Lindita do të jetë e katërta e cila do të ngjitet në skenën e Eurovizionit me këngën “World”. Ndërkohë që votuesit mund të votojnë për këngën e Lindita Halimit në kodin me numër 4. /21Media

