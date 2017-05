Ahmeti dhe Zaev do të takohen sot

Pasi e mori mandatin për formimin e Qeverisë së re nga Presidenti i shtetit Gjorge Ivanov, Kryetari i LSDM-së Zoran Zaev, pritet që të filloj bisedimet me partitë politike shqiptare për ndarjen e posteve në kabinetin e ri qeveritar, shkruan TV21.TV

Sot është paralajmëruar se do të mbahet takim me liderin e BDI-së Ali Ahmeti. Bisedimet pritet të vazhdojnë edhe gjatë javës ngase përpos me BDI-në, Zaev ka paralajmëruar se do të bisedoj me Lëvizjen BESA e cila kërkon garanci dhe afate për përmbushjen e detyrimeve që do të jenë pjesë e programit qeveritar, ndërsa “Aleancën për shqiptarët” kërkon që fokusi i bisedimeve të jenë kërkesat e votuesve shqiptar./21Media

http://rtv21.tv/fillojne-bisedimet-per-qeverine-e-re-takimi-ahmeti-zaev/