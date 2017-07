Drenasi me aktivitete për mërgimtarët

Vera, koha kur në Kosovë vijnë më të dashurit tanë, është ndër periudhat më të mira të viti. Periudha këto në të cilat kudo në Kosovë ka aktivitete të shumta kulturore përmes të cilave mundohemi që bashkatdhetarëve tonë t`ua bëjmë pushimin edhe më të bukur dhe natyrisht edhe të veçantë. Njësoj si në shumë qytete të Kosovës edhe Drenasi ka menduar që këtë vit të punojë në këtë drejtim. për herë të parë ky qytet organizon “Ditët e mërgatës”, shkruan rtv21.tv

Prej sot në ora 19:00 do të fillojë nata e parë me performancë të DJ-ve, kurse gjatë ditëve në vazhdim deri më 28 korrik do të ketë ekspozita në qendrën tregtare të qytetit në të cilat do të prezantohet puna e arsimtarëve të artit.

Po ashtu do të ketë edhe filma të cilët do të shfaqen një një kinema të improvizuar, ndërkaq jepet edhe një koncert ku do të performojnë këngëtarët Korab Shaqiri , Babo Tarabukat, Kushtrim Dobra, Kosovare Hasi, Valëza Zogaj

Po ashtu qytetarët do të mund të shërbehen edhe me kafe nga këmbështëpizatqë do të jenë të vendosura në sheshin e qytetit i cili veçohet për hapësirë të madhe./21Media