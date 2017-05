Më 14 maj në Prishtinë do të mbahet gjysmë maratona e vrapimit e cila për herë të parë do të organizohet në kuadër të Federatës Ballkanike të Atletikës.

Federata e Atletikës së Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë për Kulturë, Rinisë dhe Sport, me Drejtorin për Sport të Komunës së Prishtinës, si dhe partner të tjerë, do të përkujdesen për mbarëvajtjen e kësaj gare e cila organizohet për të 17 herë më radhë.

Kryetari i Federatës së Atletikës, Halil Sylejmani tha se edhe këtë vit do të bëjnë të pamundurën që të tregojnë se në Kosovë bashkërisht mund të bëhen organizime me karakter ndërkombëtar.

Anëtarja e këshillit organizues nga Departamenti i Sportit, Afërdita Fazliu është shprehur shumë e kënaqur që kjo gjysmë maratonë ka marrë karakterin e një maratone dhe se si departamenti i sportit janë munduar që të ta përkrahin Federatën e Atletikës.

Lidhur me këtë ngjarje shumë të rëndësishme foli edhe drejtori për Kulturë Rini dhe Sport në Komunën e Prishtinës, Besart Vllahinja, i cili tha se ky aktivitet e vendos Prishtinën në qendrën e aktiviteteve jo vetëm garuese por edhe festive.

Ndërkohë që koordinatori i garës, Fatlum Grajcevci tregoi anën teknike të kësaj gare, ku regjistrimet do të fillojnë nga data 6 maj deri më datën 13 maj, duke filluar nga ora 09:00 deri në orën 18:00.

Grajcevci tregoi se këtë vit risi është se koha do të matet në distancë 10 km që në të kaluarën nuk kanë qenë dhe do të lidhen me satelitë rezultatet, në mënyrë që garuesit edhe ata që i përcjellin garuesit, të dinë momentin kur mbërrin në 10 km.

Rezultatet e këtyre garave do të publikohen online.

Regjistrimet do të bëhen edhe Mitrovicë, Pejë, Gjakovë, Prizren, Ferizaj dhe Gjilan.

