Sonte në gjysmëfinalen e fundit përballen 2 klubet nga kryeqyteti spanjoll

Gjysmëfinalja e fundit për këtë vit në Ligën e Kampionëve do të vendosë se cili klub do të vazhdojë në finale me Juventusin, shkruan rtv21.tv.

Në ndeshjen e parë Real Madridi ka fituar me rezultat 3 me 0, duke i vështirësuar kështu tepër punën Atleticos, mirëpo sonte zyrtarisht do të kuptohet finalisti i dytë, për finalen që mbahet me datën 3 maj në Sheffield.

Ndeshja e sotme zhvillohet në Vicente Calderon, dhe refer i ndeshjes është turku Cyneyt Cakir./21Media

