Shqyrtim publik i listës deri më 9 shtator

Filloi procesi i përzgjedhjes së rastësishme të personave të cilët do të jenë të angazhuar në këshillat zgjedhor komunal në 80 komunat e Maqedonisë.

Përzgjedhja bëhet në mënyrë kompjuterike të marra nga baza e të dhënave nga Ministria e Shoqërisë informative dhe Administratës, ku ndodhen të gjithë administratorët shtetërorë dhe publik.

Nga KSHZ njoftuan se më së voni deri më 26 gusht, në komisionet komunale të zgjedhjeve, propozimet për këshillat zgjedhorë dhe zëvendësit e tyre duhet t’i dorëzojë partia më e mëdha qeveritare dhe partia më e madhe opozitare. Deri më 27 gusht, Komisionet komunale zgjedhore duhet t’i formojnë këshillat zgjedhor.

“Përzgjedhja sot do të zgjidhet për 12 komuna dhe gjithsej do të jenë të emëruar 7908 persona në këshillat zgjedhor. Për 4 ditët e ardhshme, nëpërmjet përzgjedhjes së rastësishme, gjithsej do të përzgjidhen 20 886 persona. Përzgjedhja bëhet për kryetar, zëvendëskryetar, dy anëtarë dhe dy zëvendës-anëtarë për çdo këshill”, tha Arjeta Xhemaili, zëdhënëse e KSHZ-së.

Ndërkohë nga dje po rrjedh afati për shqyrtimin publik të listës zgjedhore për zgjedhjet lokale të 15 tetorit. Shqyrtimi i Listës zgjedhore do të vazhdojë deri më 9 shtator.

“Shikimi publik në Listën zgjedhore zbatohet në njësitë rajonale dhe zyrat e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve si dhe në zyrat e hapura dhe në selitë e Vetëqeverisjes lokale nga ora 8:30 deri në ora 17:00, duke përfshirë edhe ditët e fundjavës (vikendit) dhe festat. Më 9 shtator 2017 shikimi publik do të zgjasë deri në ora 24 :00. Qytetarët, kërkesat për regjistrim, plotësim apo shlyerje e të dhënave në Listën zgjedhore mund ti parashtrojnë vetëm në njësitë rajonale dhe zyrat e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve”, nga KSHZ.

Ndryshe në listën zgjedhore ka 1.816.127 votues, ndërsa në të nuk janë regjistruar edhe 11.346 qytetarë. Numri më i madh i personave që nuk janë vendosur në listë, gjegjësisht, 7.017 nuk kanë vendbanim, një pjesë janë fshirë nga sektorët rajonalë për shkak të mortalitetit, të pashpërndarë ka 1.418 persona dhe 672 personave i është regjistruar i pavlefshëm vendbanimi. Anëtarët e KSHZ-së në seancën e djeshme theksuan se numrat e prezantuara nuk janë në formën përfundimtare të Listës Zgjedhore. Sipas KSHZ-së, sërish do të verifikohen të gjithë personat, sepse ekziston inkoherencë në mes numrit të votuesve nga lista e MPB-së nga njëra anë dhe Enti Shtetëror i Statistikës nga ana tjetër.