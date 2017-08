“Fisnikët” të vetëm do të sjellin projket pas shumë viteve

Grupi “Fisnikët” kanë treguar se kanë në plan që ta publikojnë një projekt vetëm pa bashkëpunim, por që nuk kanë bërë të ditur kohën e publikimi. “Shpesh na lindin ideja për kangë të reja, zakonisht njeri kur se pret del diçka e mirë, i kem do ideja është një kangë një baladë e mirë që po an pret me punu, këna vendos me u mbledh grupi ma shumë viteve edhe me bo qato..”, ka thënë solisti i grupit, Agim Gërguri në “21 Gradë” në RTV21.

Ai ka shtuar se ndoshta mund të publikohet në fund të 2017, në vjeshtë ose në pranverë por që nuk ka dhënë një datë të saktë./21Media