Filmi më i mirë u zgjodh The Shape of Water

Para pak orëve janë bërë ndarjet e çmimeve të edicionit të 90-të të Academy Awards.

Në këtë ceremoni janë ndarë gjithsej 24 çmime.

Aktorja më e mirë në rol kryesor u zgjodh, Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), ndërsa aktori më i mirë në rol kryesor: Gary Oldman (Darkest Hour), ndërkohë që, filmi më i mirë u zgjodh The Shape of Water.

Më poshtë ju sjellim listën e fituesëve në ceremoninë ”Oscars 2018”.

Skenari më i mirë origjinal: Jordan Peele (Get Out)

Skenari i përshtatur: James Ivory (Call Me By Your Name)

Aktorja më e mirë në rol dytësor: Allison Janney (I, Tonya)

Kostumografia: Phantom Thread

Dizajn produksioni: The Shape of Water

Makijazhi dhe stili flokëve: Darkest Hour

Kinematografia: Blade Runner 2049 – Roger Deakins

Editimi filmik: Dunkirk

Editimi i zërit: Dunkirk

Miksimi i zërit: Dunkirk

Efektet vizuale: Blade Runner 2049

Filmi i shkurtër i animuar: Dear Basketball

Filmi i animuar: Coco

Filmi i shkurtër dokumentar: Heaven Is a Traffic Jam on the 405

Filmi më i mirë dokumentar: Icarus

Filmi i shkurtër (live action): The Silent Child

Filmi i huaj më i mirë: A Fantastic Woman (Kili)

Aktori më i mirë në rol dytësor: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Kolona zanore: The Shape Water (Alexandre Desplat)

Muzika – kënga origjinale: Remember Me – Coco (Kristen Anderson-Lopez dhe Robert Lopez)

Regjisori më i mirë: Guillermo Del Toro (The Shape of Water )

Aktorja më e mirë në rol kryesor: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Aktori më i mirë në rol kryesor: Gary Oldman (Darkest Hour)

Filmi më i mirë: The Shape of Water