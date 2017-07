Njerka me fjalim emocionues

Njerka me fjalim emocionues

Për fëmijët e divorcit, kur një prind rimartohet mund të jetë një kohë shqetësuese. Por për një katërvjeçar të quajtur Gage Newville, ardhja e një njerke rezultoi pozitivisht.

Emily Leehan dhe roja e marinës, Josh Newville ishin takuar para dy vitesh, ata vendosën ta bëjnë lidhjn e tyre zyrtare dhe të martohen këtë muaj. Çifti i lumtur, të cilët të dy janë të vendosur në Bazën e Përbashkët McGuire-Dix-Lakehurst në Burlington County, New Jersey, kohët e fundit u kurorzuan në një ceremoni intime.

Gjatë ceremonisë, Emily donte të siguronte përfshirjen e djalit të burrit të saj të ri në dasmen e tyre, kështu që lexoi me zë të lartë fjalimin e saj të sinqertë për Gage, shkruan rtv21.tv.

Ajo i tha CBS News: “Doja ta përfshihja atë, sepse kur isha duke u zotuar të isha gruaja e Joshit, unë gjithashtu po zotohem të isha njerka i tij. Doja që ai të ndihej i veçantë dhe të kujtoj atë se sa do të thotë për mua.”

Emily përfshiu këto fjalë të ëmbla në zotimet e saj atë ditë: “Unë nuk mund të të bëjë një dhuratë, por jeta më dha si dhuratë ty”. Pasi e pa djalin e vogël e përqafoi.

Sapo përfundoi ceremonia, Emily dhe Josh i treguan Gage sa e rëndësishme ishte që ai mori pjesë në martesën e tyre. Edhe pse Gage do të jetojë me babain e tij dhe me njerkën e re, Josh thotë se ai viziton rregullisht nënën e tij në Virginia Beach, i cili është gjithashtu një “nënë e madhe”./21Media