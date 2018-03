Mediat botërore për fjalimin e presidentit rus

Përqendrimi në fuqinë ushtarake të Rusisë në fjalimin e tij vjetor drejtuar kombit, presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, ka kërcënuar drejtpërsëdrejti Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vlerësuan mediat ndërkombëtare, duke analizuar fjalimin e presidentit rus.

Ato vunë në pah edhe deklaratën e Putinit se Rusia do të përgjigjet me sulm bërthamor, nëse sulmohet ndonjë shtet aleat i Moskës, shkruan rtv21.tv

Mediat nënvizuan se Rusia është duke u përgatitur që të filloi prodhimin e super-raketës së re, Sarmat, që tashmë është pagëzuar nga NATO me emrin “Satana 2”. Kjo raketë sipas paralajmërimeve do të jetë raketa më e fuqishme bërthamore në botë, e aftë që të bëjë rrafsh me tokë një shtet me hapësirë të Francës apo Anglisë.

Gjatë fjalimit të Putinit u prezantua edhe sistemi i ri Kinzhal dhe në video-simulim u tregua se bëhet fjalë për një raketë, e cila shkrepet nga aeroplanët për të shkatërruar anijet dhe se cila nuk mund të shkatërrohet nga sistemet e mbrojtjes anti-raketore.

Putini prezantoi edhe teknologji tjera ushtarake të prodhimit më të re, armë këto të cilat ende nuk kanë emër.

Në rrjetet sociale shumë shfrytëzues nënvizuan se në simulimet, të cilat përcollën fjalimin e Putinit, raketat padyshim se fluturonin në drejtim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gazeta britanike, Gardian, shkroi se me prezantimin e armëve të reja, Putin qartazi ka kërcënuar Amerikën./21Media