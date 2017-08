Zjarr në Dubai

Një zjarr i madh përfshiu ndërtesën rezidenciale 79 katëshe në Dubai. Dëshmitarët të cilët postuan video në rrjetet sociale tregojnë se flakët në ndërtesën me një lartësi prej 337 metrash, u përhapën me shpejtësi. Autoritetet më vonë thanë se punonjsit e mbrojtjes civile me sukses i kanë evakuuar banorët nga ndërtesa dhe se zjarri është vënë nën kontroll.

Ende nuk dihet se çfarë e ka shkaktuar zjarri në njërin prej rrokaqiejve më të lartë në botë, shkruan rtv21.tv.

Në vitin 2015, e njejta ndërtesë u përfshi në një incident të ngjashëm. Zjarri në atë kohë nisi nga një zgarë në një prej ballkoneve dhe si pasojë i bëri të pabanueshme 101 apartamente të tij. Rrokaqielli është hapur në vitin 2011./21Media