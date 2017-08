Për kë po flet fjalë të mëdha Flori

Kantautori i njohur Flori Mumajesi ka dëshmuar edhe një herë se muzika nuk është vetëm profesion i tij por edhe pjesë dhe dashuri e jetës së tij. Ai këtë e ka ritheksuar edhe me anë të një postimi në Instagram ku ka shkruar fjalët më të mira për këtë art “Mund te mos kem lindur me kemishe!(me fat) Por nje gje eshte e sigurt, jam perqafuar me muziken ne degjimin e pare…Bekuar qe te kam dhe je aty gjithmone per mua. #muzikes #music”, ka përfunduar Mumajesi, përcjell rtv21.tv

Kujtojmë se kënga e tij “Karma” , në bashkëpunim me Brunon, është kënga e fundit të cilën e ka lansuar dhe që po pëlqehet nga audienca./21Media