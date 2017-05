Shkalla e papunësisë ka rënë në Kosovë

Shkalla e papunësisë ka rënë në Kosovë

Instituti Riinvest organizon konferencën e IV-të ndërkombëtare me temë “Aktivizimi i Burimeve të Rritjes Ekonomike”, ku u tha se me gjithë të arriturat pozitive në periudhën e fundit, problemet ekonomike me të cilat përballet Kosova janë të mëdha, derisa korrupsioni, tregu i vogël dhe informaliteti i lartë, ende mbetet barrierë për bizneset.

Kryeministri në detyrë, Isa Musatafa duke vlerësuar lartë kontributin e Institutit Riinvest, tha se gjatë qeverisjes dy vjeçare ka pasur bashkëpunim me këtë institut dhe ka respektuar të gjeturat nga hulumtimet e tyre. Mustafa shtoi se rritja ekonomike është arritur mbi 4 përqind sa ka qenë 1.2 përqind.

Ai po ashtu tha se duke i respektuar të gjeturat e Riinvestit, ka pasur zhvillim të sektorit privat.

Edhe pse Mustafa tha se papunësia është problemi më i madh që ka Kosova, theksoi se papunësia në qeverisjen e tij është ulur nga 35 përqind në 27 përqind.

Ai përmendi resurset shtetërore të Kosovës që sipas Mustafës, janë një potencial i madh për zhvillimin ekonomik të Kosovës.

Drejtori i kërkimeve në Institutin Riinvest, Alban Hashani, tha se synimi i këtyre hulumtimeve ka qenë pasqyrimi dhe trajtimi i temave ekonomike. Sipas tij, problemet ekonomike me të cilat përballet Kosova janë të mëdha me gjithë të arriturat pozitive në periudhën e fundit.

Ai tha se niveli i rritjes ekonomike ende mbetet jo transformues. Papunësia sipas Hashanit, mbetet 28.7 përqind, ndërsa remitencat nga diaspora mbetet një shtytje e madhe për vendin.

Klima e të bërit biznes sipas publikimit të Riinvest, në bazë të burimeve të ndryshme të të dhënave vlerësohet se në tremujorin e parë të vitit 2017 ka një disponim relativisht të mirë sa i përket përceptimit të bizneseve lidhur me ambientin e përgjithshëm biznesor, edhe pse ende mbetet barrierë për bizneset korrupsioni, tregu i vogël, informaliteti i lartë.

Menaxheri për Kosovë në Bankën Botërore, Marcko Mantovamelli tha se këto hulumtime nga Riinvest janë krah për krah me hulumtimet e BB.

Po ashtu, edhe Ruud Vermeulen përfaqësues i FMN-së, tha se është këndvështrim edhe i FMN-së, se rritja ekonomike në Kosovë është e mirë krahasuar edhe me vendet e Ballkanit por sipas tij, kjo normë duhet të jetë edhe më e lartë për të ulur numrin e papunësisë. Sipas tij, papunësia ka shënuar ulje nga 35 përqind sa ka qenë në vitin 2014, në 28 përqind tani.

Ai parasheh këtë normë të rritjes ekonomike edhe për vitin 2017 deri në vitin 2022, rreth 4 përqind. Rritja ekonomike për 2016 rreth 4 përqind ka ardhur nga sektori privat./KosovaPress/

http://rtv21.tv/fmn-dhe-rinvest-papunesia-ka-shenuar-ulje/