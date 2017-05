Pritet të jetë një fitore e lehtë për katalunasit

Pritet të jetë një fitore e lehtë për katalunasit

Barcelona do të jetë sonte mysafirë i Las Palmas në La Liga. Ndeshja e cila do të zhvillohet me fillim nga ora 20:00 do të ketë këto formacione.

Las Plmas: Në pritje…

Barcelona: Ter Stegen; Mascherano, Umtiti, Digne; Rakitic, Busquets, Iniesta, Jordi Alba; Messi, Suárez, Neymar./21Media

http://rtv21.tv/formacionet-zyrtare-las-palmas-barcelona/