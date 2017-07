Ato mund t'i vendosni kudo

Një nga mënyrat më të thjeshta për të bërë shtëpinë tuaj sa më të freskët janë lulet. Trëndafila, tulipanë, lule margaritë, por edhe degë të pemëve që sapo kanë çelur…nuk ka kufizime.

Në një vazo të bukur nëse bëhet fjalë për një buqetë me lule që e more si dhuratë ose e krijove me lulet e kopshtit, në një gotë të vogël nëse bëhet fjalë për një lule që e këpute nga vazoja apo në rrugë dhe në një vazo të madhe dekoruese nëse bëhet fjalë për degë që e keni këputur nga një pemë e sapoçelur.

Ato mund t’i vendosni kudo krah të krevatit, në kuzhinë, në tavolinën e sallonit etj.