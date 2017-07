Sot do të mbajë mot pak më freskët

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës njofton se sot në vendin tonë do të mbajë mot më i freskët se ditët e kaluara.

Sipas IHMK-së që nga dita e martë temperaturat maksimale do të ulen për 6-8 gradë Celsius.

Do të ketë vranësira të cilat nuk do të jenë stabile dhe vende-vende do të shoqërohen me reshje shiu dhe shkarkime rrufesh./21Media