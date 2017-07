Shkak evitimi i prishjes

KEDS-i njoftoi se sot do të ketë shkyçje emergjente të disa fshatrave të komunës së Mitrovicës.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Reka, Tuneli i Parë, Kutllofci, Mazhiqi, Rashani, Tërstena, Bare, Bajgora, Vidishiqi, Kovaçica, Kaqanolli, Rahova, Boletini, Zhazha, Vllahia, Zijaqa, Maxhera, Melenica, Dedia, Zabërgja, Selaci, Shupkovci, Kçiqi i Vogël dhe Kçiqi i Madh, qendra e qytetit pjesa nga stacioni hekurudhor dhe lagjja Sitnica, ETC, Emona City, Fabrika e pjimeve, Çarli, Parku i Biznesit, Terminali, Furra dhe Zyra administrative e veriut.

Arsyeja e ndërprerjes është evitimi i prishjes në kthinën 35kV.