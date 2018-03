“Nëse nuk votoni, ushtria ruse do të kryesohet nga zezakët”!

Mediat ruse nëpër rrjetet sociale kanë filluar të promovojnë një xhirim, me anë të së cilit ftojnë qytetarët që të dalin dhe të votojnë në zgjedhjet presidenciale, të cilat zhvillohen në mars.

Xhirimi përmban porosinë se nëse rusët nuk dalin për të votuar, atëherë për tu kujdesur për familjen e tyre do të caktohen persona nga komuniteti i homoseksualëve, ndërsa në krye të ushtrisë ruse do të vendosen personat me ngjyrë, me kompetenca që të rekrutojnë ushtarë.

Në rrjetet sociale u publikuan edhe komente se ky lloj i fushatës është homofobik dhe racist, ndërsa Komiteti Qendror për Zgjedhje deklaroi se nuk ka kurrfarë lidhje me një hapje të këtillë të fushatës në Rusi./21Media