Një fustan i mië dhe i lirë

Një fustan nusërie ëashtë krijuar me 1mijë e 500 flutura prej letre higjienike, nga nëna e dy fëmijëve. Ajo fitoi çmimin e parë prej 10 mijë dollarësh në një kompeticion mode në New York dhe një nuse në nevojë mund të ketë shansin ta veshë atë në altar.

Muzeu i “Ripley”-t, “Belive it or not”, që ekspozon gjëra të çuditshme mes të cilave edhe krijimet fituese të konkursit, do të dhurojë 20 prej fustaneve kryesorë atyre nuseve që u preken nga falimentimi i papritur i prodhuesit të fustaneve të nusërisë Alfred Angelo javën e kaluar.

Karli Curletto tha se kishte shpenzuar 3 muaj për realizimin e fustanit, që ishte mes 1 mijë e 517 pjesëve të prezantuara në konkursin 13 vjeçar “Martesa të lira dhe të mira”, ku materiali kryesor është letra higjienike.

“Për pak sa nuk e lashë përgjysmë. Qaja dhe mendoja se nuk mund ta bëja, ishte punë shumë e vështire”, tregoi ajo.

Curletto, një aktore me banim ne Las Vegas, punonte për realizimin e fustanit gjatë natës, kur fëmijët kishin rënë për të fjetur.

Nuset në nevojë duhet të kontaktojnë me muzeun e “Ripley”-t nga 28 korriku për të pasur mundësin të sigurojnë një fustan prej letre. Muzeu ende nuk e ka vendosur se cilat prej tyre do ta fitojë.