Vendimi i gjykatës konsiderohet absurd

Futbollisti shqiptar, Shkëlzen Gashi ka reaguar lidhur me vendimin për ekstradimin e Ballist Morinës në Serbi. Ai përmes Instastory ka kërkuar liri për Ismail Morinën, apo të njohurin tashmë Ballistin.

Të njëjtën e ka kërkuar edhe lojtari tjetër shqiptar, Berat Gjimshiti. “#LiriPerIsmailMorinen”, ka shkruar Gjimshiti, shkruan rtv21.tv

Ndërsa, Elseid Hysaj vendimin e gjykatës kroate e ka konsideruar absurd.

“Sot me shume se kurre jemi bashk me nje deshir e nje qellim duke rraguar ndaj vendimit te gjykates kroate per ekstradimkn e ismail morines. E konsiderojme nje veprim absurd denimin e nje tifozi i cili shprehu ne nje menyre origjinale mbeshtetjen e skuadres.i qendrpjm prap ballistit.e nxisim autoritete shqiptare qe te nderhyjne per te zgjidhur sa me shpejt kete problem.te gjithe per nje #liripërismailmorinën”, ka shkruar Hysaj.

Ndaj vendimit për Ballistin reagime kanë shprehur edhe shumë futbollistë tjerë si: Mavraj, Berisha, Lenjani etj./21Media