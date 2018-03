Barbosa: Kam mësuar shumë në Evropë

Gabriel Barbosa u largua pa lënë gjurmë nga Interi, por duket se në Brazil po tregon se zikaltrit nuk e kanë trajtuar siç duhet.

Në 3 takimet e para me Santosin, sulmuesi 21-vjeçar ka shënuar 3 gola, njëri më i bukur se tjetri, duke u rikthyer edhe një herë në qendër të vëmendjes.

Ai ka theksuar se është përmirësuar ndjeshëm në aventurën e tij evropiane dhe se shumë shpejt do të rikthehet te Interi, skuadër me të cilën është ende nën kontratë.

“Kam mësuar shumë në Evropë, edhe pa luajtur futboll, si stili i jetesës, një gjuhë tjetër, por edhe kultura të ndryshme, duke qenë se kam bërë shumë miq nga shtete të ndryshme. Jam 21 vjeç dhe do të bëj shumë para-mbrapa, por shumë shpejt do të rikthehem te Interi, pasi kam një kontratë me zikaltrit”, u shpreh braziliani.