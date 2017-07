Sot garojnë tre sportistë nga Kosova

Garat e të rinjëve në “Gyor2017” sot do të vazhdojnë me disa sfida interesante.

Nga sportistët e Kosovës, notari Dion Kadriu do të zhvillojë garën në 400 metra krol, garë kjo që nis në orën 9:00.

Ndërkaq, një orë më vonë tenistja Blearta Ukëhaxhaj do të përballet me suedezen, Olivia Malm, kurse atletja Valentina Kelmendi do të garojë në 800 metra në orën 17:30./21Media