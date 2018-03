Katër futbollistë e ndajnë vendin e parë me nga 24 gola

Katër futbollistë e ndajnë vendin e parë me nga 24 gola

10 sulmues të gjithë cilësorë janë kandidatë potencial për ta fituar Këpucen e Artë. Sipas rregullores, golat e shënuar në kampionatet kryesore evropiane siç janë Gjermania, Spanja, Anglia, Italia dhe Franca llogaritet me 2 pikë, ndërsa për kampionatin portugez 1 gol përkthehet në 1.5 pikë.

Në katër vendet e para gjithçka e ekuilibruar e fiksuar në numrin e 24 golave. Cavani kryeson i ndjekur nga Lionel Messi i cili falë super golit të shënuar në ndeshjen ndaj Atletico Madridit arriti shifrën në 24 gola, ndërsa lista pasohet me emra të tjerë si Mohamed Salah i Liverpoolit i cili po shkëlqen me fanellën e The Reds, bashkë me të është edhe një tjetër sulmues, Harry Kane i Tottenhamit.

Vitin e kaluar, argjentinasi i Barcelonës, Lionel Messi u shpall fitues i Këpucës së Artë, pasi mbylli sezonin 2016/17 me 37 gola.

10 golashënuesit më të mirë në Evropë:

1. Edinson Cavani (PSG) 24 gola

2. Lionel Messi (Barcelona) 24 gola

3. Mohamed Salah (Liverpool) 24 gola

4. Harry Kane (Tottenham) 24 gola

5. Ciro Immobile (Lazio) 23 gola

6. Jonas (Benfica) 30 gola

7. Sergio Aguero (Man. City) 21 gola

8. Neymar (PSG) 20 gola

9. Luis Suarez (Barcelona) 20 gola

10. Robert Lewandowski (Bayern Munich) 20 gola