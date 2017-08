Sipas Gashit fituesi i parë duhet të jetë ai që do ta ketë mundësinë e krijimit të Qeverisë

Kryetari i Komunës së Obiliqit, Xhafer Gashi është i bindur se lideri i AAK-së, Ramush Haradinaj do të arrijë t’i ketë votat e deputetëve.

Gashi në një intervistë për Kp ka thënë se beson në vizionin e kandidatit për kryeministër, i nominuar nga PAN, Ramush Haradinaj, për të cilin beson se do të jetë prijësi i duhur për proceset në Kosovë.

Sa i përket vendimit të AAK-së për tu bërë pjesë e koalicionit me PDK-në dhe NISMA për Kosovën, Gashi nuk ka dashur të komentojë lidhur me këtë duke thënë nuk është pjesë e negocimit të marrëveshjeve për shkak të angazhimeve të shumta që ka si Kryetar i Komunës së Obiliqit.

Më tej, ai shtoi se gjatë mandatit si Kryetar i Komunës së Obiliqit, ka bashkëpunuar me të gjitha institucionet, pavarësisht se cili subjekt politik ka udhëhequr me to.

I pyetur nëse do të dilte më mirë në zgjedhjet e përgjithshme Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nëse do të garonte e vetme, Gashi tha se nuk dëshiron të flet në këtë drejtim meqenëse nuk ka qenë pjesë e procesit. Mirëpo theksoi edhe njëherë se fituesi i parë duhet të jetë ai që do ta ketë mundësinë e krijimit të Qeverisë.

Gashi duket të jetë i vendosur t’i qëndroj besnik komunës së Obiliqit, pasi që tha se nuk do të linte punën e kryetarit të komunës për ndonjë post ministror. Madje ai tha se në të ardhmen mendon t’i përkushtohet botës së biznesit.

Xhafer Gashi është zgjedhur kryetar i Komunës së Obiliqit, në zgjedhjet komunale që janë mbajtur në nëntor të vitit 2013.