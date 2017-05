Është afruar premiera e Mercedes pick-up

Është afruar premiera e Mercedes pick-up

Versioni i maskuar i Mercedes X është xhiruar gjatë testimit në Gjermani. Modeli i ri bazohet në konceptin e klasës X, i cili është prezantuar në tetor të vitit 2016, në Suedi.

Automjeti me të cilin Mercedes hyn në segmentin e automobilave pick-up ndan mjaft komponentë me Nissan Navara, por me karakteristikën e modelit Premium.

Mercedes X standard do të pajisjet me motorin në boshtet e para, por si opsion do të jetë edhe motori 4×4. Motorizimi do të përbëhet nga agregati benzinë dhe turbo dizel me 4 dhe 6 cilindra.

Pritet që versioni i prodhimit të jetë i gatshëm për panairin vjeshtor të automobilave në Frankfurt, derisa klasa X në shitje pritet të arrijë deri në fund të këtij viti, ose fillimin e vitit të ardhshëm.

http://rtv21.tv/gati-premiera-e-mercedes-pick-up/