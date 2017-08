Cakolli ka treguar se 70 familje shqiptare në Turqi janë bashkuar pas 100 viteve falë emisioneve që ka realizuar ai me RTV21

Cakolli ka treguar se 70 familje shqiptare në Turqi janë bashkuar pas 100 viteve falë emisioneve që ka realizuar ai me RTV21

Gazetari i RTV 21 Bahtir Cakolli , nga Ministria e Diasporës u shpërblye me Çmimin për Kontribut të Veçantë dhe për Promovim të Diasporës. I ftuar në programin e mëngjesit në RTV 21, Cakolli ka thënë se ky çmim është një stimulim që të punojë më shumë për diasporën.

Po ashtu ai ka falënderuar RTV21 që ka i dhënë hapësirë dhe e ka ndihmuar që deri më tani të realizojë 36 emisione në Evropë, kurse vetëm në Turqi 86 emisione. “Çka është karakteristike e gjitha këtyre emisioneve në Turqi pas emisioneve 70 familje janë bashkuar pas 100 viteve që kurrë nuk janë njoftë përpara, emisioni ka ndikuar që ato të bashkohen, edhe unë personalisht pas 100 viteve e kam gjetë një kushëri afër Rusisë në një qytet Bafra të Turqisë që kanë emigruar atje në vitin 1912.”, ka thënë ndër të tjerash Cakolli.

Ai po ashtu ka paralajmëruar së është duke e përgatitur një libër me rrëfimet e shqiptarëve në Turqi i cili do t’i ketë 800 faqe. “Këtë libër unë do ta botoj së shpejti, do ta financojë apo do ta ndihmojë qeveria turke ata më kanë thënë se librin do ta bëjë në gjuhën shqipe kurse në gjuhën angleze dhe turke do ta përkthejnë qeveria turke më kanë premtuar.”, ka treguar Bahtir Cakolli dhe ka shtuar se është në përgatitje të një dokumentari ku do të përfshihen emisionet që janë transmetuar për diasporën në Turqi, përcjell rtv21.tv

Ndërkaq sa i përket ciklit të emisioneve për diasporën në RTV21 Cakolli ka thënë se ka pasur në plan që të realizojë disa sosh në Siri, por që po ia pamundëson lufta që po zhvillohet atje. “Shpresoj se ndoshta do të fillojë një cikël të emisioneve në Itali dhe Kazara në Kroaci për arbreshët e Italisë të bëj disa emisione, mirëpo nuk do t’i lë anash as shqiptarët në Evropë meqë do të thyej atë mitin se shqiptarët në diasporë merren vetëm me punë të randa|”, ka thënë Bahtir Cakolli./21Media