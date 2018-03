Si janë yjet e showbizz-it shqiptar pas skenës

Edona Gashi është gazetare e showbizz-it prej 4 vitesh dhe ka punuar në portale apo televizione të ndryshme. Duke qenë se puna e saj është takimi nga afër apo njohja e personazheve publik, Edona ka krijuar përshtypjet e saja në lidhje me punën dhe sjelljen e tyre.

Edona thotë se shumë personazhe të famshëm nuk kanë talent dhe janë vetëm imazh, por disa të tjerë janë mjaft të talentuar.

Sa i përket intervistave Edona thotë se me Fifin nuk do dëshironte të bënte një intervistë ndërsa me On Recordsat i ka hecur puna gjithmonë mirë./21Media