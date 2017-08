Pas deklaratës së djeshme të deputetit të VV-së, Frashër Krasniqit ka reaguar edhe këshilltari i kryeministrit në detyrë

Bajram Gecaj, këshilltari i kryeministrit në detyrë Isa Mustafa, e ka quajtur patetik debatin e nxitur nga deputeti i Vetëvendosjes Frashër Krasniqi, mbi guximin e komandantëve të luftës.

Përmes Facebook-ut Gecaj thotë se edhe reagimet ndaj deklaratës së Krasniqit ishin të pavenda, duke thënë se lufta ka kohë që ka përfunduar.

“Debati mbi ‘guximin e komandantëve’ në Kuvendin e Kosovës ishte patetik, i pa vend dhe krejt naiv. Në këtë seancë dikush e pa që më e rëndësishmja për ta thënë aty dhe në atë moment ishte mungesa e guximit të komandantëve. Pse ky përgjithësim? Çfarë ndërlidhje e djallëzores me naiven! Hiç më e mirë nuk ishte as ajo tjetra kur u tha e kundërta, po ashtu me përgjithësim”, ka shkruar Gecaj.

Ai tha se përkundrazi kishte patriotizëm të vonuar dy dekada që sipas Gecajt i bënë qesharakë folësit “rrahagjoks”, brenda e jashtë Kuvendit të Kosovës. “A bën tu tregoj dikush këtyre se lufta ka kohë që ka përfunduar, dhe se tani jemi në rrethana e dimensione krejtësisht tjera? Guximi e patriotizmi më i madh i kësaj kohe është të mos i bëhet hile qytetarëve dhe institucioneve të Republikës së Kosovës”, tha Bajram Gecaj.