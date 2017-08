Demaku: “Duhet bërë presion mbi Qeverinë cila do që formohet”

Oda Ekonomike e Kosovës mbajti një konferencë me temë Aktuliteti politiko-ekonomik në Kosovë dhe mundësia për transformim pozitiv të shoqërisë. Në këtë konferencë u tha se duhet një motivim pozitiv për të ndryshuar situatën aktuale politiko-ekonomike por se me gjithë zhvillimet e fundit, aktualiteti politik nuk është në favor të motivimit dhe të qytetarëve. Shkrimatri Daut Demaku, tha se për të ndryshuar kjo situatë duhet bërë presion mbi cilen do qeveri që formohet sidomos në Minsitrinë e Arsimit ku edhe është komponentja kryesore ëpr një shoqëri të arsimuar./21MEDIA